Javne kulturne prireditve zaenkrat le v zaprtih prostorih s fiksnimi sedišči

Ljubljana, 8. novembra - V skladu z vladnim odlokom za obvladovanje novega koronavirusa, ki je začel veljati danes, se javne kulturne prireditve lahko izvajajo le v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči. Za udeležence sta obvezna pogoj PCT in zaščitna maska. Prvi sicer ne velja za mlajše od 12 let, drugi pa ne za nastopajoče, govornike in otroke do šest let.