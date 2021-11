Tonin za 24ur: Vizjak ne more več računati na podporo NSi

Ljubljana, 10. novembra - Predsednik NSi Matej Tonin je danes za 24ur zvečer dejal, da so se v stranki z okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in premierjem Janezom Janšo "temeljito pogovorili" o nedavni aferi, po slišanem pa "Vizjak ne more več računati na podporo NSi", piše na spletni strani 24ur.com. Vizjak sicer vztraja, da ni storil ničesar nezakonitega.