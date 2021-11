Krivec prepušča Vizjaku, da sam pojasni zadeve

Ljubljana, 5. novembra - Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec ob posnetku pogovorov ministra Andreja Vizjaka s poslovnežem Bojanom Petanom o Termah Čatež pravi, da vsak odgovarja za svoje izjave. Meni, da bo Vizjak v nadaljevanju "zadeve primerno razčistil". Do takrat pa si sam ne bi upal soditi o njegovih besedah in tem, ali je to pravilno ali ne.