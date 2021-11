Evropski poslanci za boljšo zaščito novinarjev pred strateškimi tožbami

Bruselj, 10. novembra - Vse več novinarjev in predstavnikov civilne družbe v Evropi se sooča s tožbami, katerih cilj je z dolgotrajnimi in dragimi sodnimi postopki utišati njihove kritične glasove, so opozorili evropski poslanci v okviru razprave o strateških tožbah proti udeležbi javnosti. Pri tem so pozvali k sprejetju ukrepov za zaščito pred tovrstnimi tožbami v EU.