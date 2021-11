Evropski parlament o predlogih za zaščito svobode medijev in novi agenciji EU za azil

Bruselj, 10. novembra - Evropski parlament bo na dvodnevnem zasedanju, ki se začenja danes v Bruslju, razpravljal in glasoval o predlogih za zaščito demokracije in svobode medijev v povezavi s strateškimi tožbami za utišanje novinarjev in civilne družbe. Poslanci bodo glasovali tudi o novi agenciji EU za azil in davčni preglednosti multinacionalk.