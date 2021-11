Ministri EU za trgovino o reformi WTO in trgovinskih odnosih z ZDA

Bruselj, 11. novembra - Ministri EU, pristojni za trgovino, bodo danes v Bruslju razpravljali o reformi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) in trgovinskih odnosih z ZDA, v katerih je nedavno prišlo do napredka v sporu glede ameriških carin na jeklo in aluminij. Zasedanje bo vodil predsedujoči Svetu EU, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek.