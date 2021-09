ZDA in EU o krepitvi sodelovanja pri trgovinskih in tehnoloških vprašanjih

Pittsburgh/Washington, 29. septembra - V ameriškem Pittsburghu bo danes prvo srečanje Sveta za trgovino in tehnologijo (TTC) med EU in ZDA, na katerem bosta strani govorili o krepitvi sodelovanja pri globalnih trgovinskih in tehnoloških vprašanjih. Srečanje bo tudi priložnost za poglobitev odnosov na gospodarskem in trgovinskem področju na temelju skupnih vrednot in strateških izzivov.