EANA po dogovoru za letos za ustrezno financiranje STA tudi v prihodnjem letu

Bern, 9. novembra - Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA) je danes pozdravilo dogovor med STA in vlado o ureditvi financiranja javne službe STA za leto 2021. Obenem pa poudarja, da je treba tudi za leto 2022 zagotoviti financiranje, ki bi agenciji omogočilo nadaljevanje njenega poslanstva in uredniško avtonomijo, so sporočili iz združenja.