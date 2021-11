Odbora DZ o hitri pomoči najranljivejšim zaradi rasti cen energentov

Ljubljana, 8. novembra - Odbora DZ za infrastrukturo in za gospodarstvo sta danes na zahtevo poslanskih skupin SD, LMŠ, Levica, SAB in NeP razpravljala o ukrepih za hitro pomoč najranljivejšim zaradi povišanja cen energentov. Hitra pomoč je nujna, so opozarjali predlagatelji, ki pri predlaganih sklepih niso dobili podpore. Vlada sicer pripravlja energetske bone.