Levica zaradi rasti cen energentov za skupno sejo odborov DZ

Ljubljana, 14. oktobra - Levica zaradi rasti cen energentov zahteva skic nujne skupne seje odborov DZ za infrastrukturo ter delo, družino in socialne zadeve. "Če bomo prepuščali gorivo, elektriko in ogrevanje prostemu trgu, bo to pomenilo zaslužke za energetska podjetja in visoke položnice za vse ostale," opozarjajo. Predlagajo nadzor nad energetskim sektorjem.