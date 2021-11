Na mejnih prehodih z ZDA dolge kolone vozil

New York, 8. novembra - Potem ko je Washington po 20 mesecih odpravil prepoved vstopa tujcev v ZDA, ki jo je zaradi pandemije covida-19 uvedla prejšnja vlada predsednika Donalda Trumpa, so se danes zgodaj zjutraj na kopenskih mejnih prehodih ZDA s Kanado in Mehiko vile dolge kolone avtomobilov. Polna so tudi letališča.