Bidnova vlada potrdila ponovno odprtje meja za cepljene tuje potnike

Washington, 26. oktobra - Ameriška vlada je v ponedeljek potrdila napoved, da ZDA z 8. novembrom ponovno odpirajo meje za potnike iz Evrope in drugih delov sveta, ki so cepljeni proti covidu-19, iz zahteve po cepljenju pa bodo izvzeti mlajši od 18 let. S tem se bo končala več kot 18-mesečna prekinitev potovanj v ZDA iz večjega dela sveta, vključno s Kanado in EU.