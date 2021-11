Na ministrstvu o podaljšanju bonov zaenkrat ne razmišljajo

Ljubljana, 8. novembra - Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo o podaljšanju bonov, ki veljajo do konca leta, ne razmišljajo. Ti so po njihovih navedbah namreč dosegli svoj namen. "Če bi prišlo do dodatne zaostritve epidemioloških razmer in s tem vladnih ukrepov, pa bomo to odločitev ponovno pretehtali," so povedali za STA.