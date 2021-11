V zadnjih dneh pospešeno unovčevanje turističnih in novih bonov

Ljubljana, 2. novembra - Prebivalci Slovenije so v zadnjih dneh pospešeno unovčevali lanske turistične bone in letošnje t.i. bone 21. Če je bilo 22. oktobra skupno unovčenih 11.038 bonov, jih je bilo 31. oktobra 26.011. Do konca oktobra je bilo sicer unovčenih 79 odstotkov vseh turističnih bonov in 58 odstotkov bonov 21. Boni veljajo do konca leta.