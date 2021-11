V Novem mestu podaljšali popolno prometno zaporo Rozmanove ulice

Novo mesto, 8. novembra - V Novem mestu so prometno zaporo Rozmanove ulice, ki so jo med odcepom za Novi trg in križiščem z Vrhovčevo ulico med njeno prenovo v začetku oktobra popolnoma zaprli za avtomobilski promet, podaljšali do 21. novembra. Obvozna pot bo ostala nespremenjena, so danes sporočili z novomeške občine.