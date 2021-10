V Novem mestu v ponedeljek popolna zapora Rozmanove ulice

Novo mesto, 1. oktobra - Novomeško Rozmanovo ulico bodo med odcepom za Novi trg in križiščem z Vrhovčevo ulico med njeno prenovo v ponedeljek popolnoma zaprli za avtomobilski promet. Hkrati bodo za promet odprli že prenovljeno Kastelčevo ulico. Med zaporo bodo dostop za stanovalce, dostavo in gradbišče uredili prek Kapiteljske ulice in Florjanovega trga.