Odbor DZ za zdravstvo o težavah v primarnem zdravstvu

Ljubljana, 5. novembra - Odbor za DZ za zdravstvo je danes razpravljal o težavah v primarnem zdravstvu. Med težavami so predstavniki stroke izpostavili kadrovske primanjkljaje, težave z dostopnostjo do osebnih zdravnikov in okolje, ki ni stimulativno. Poslanci so se z ugotovitvami strinjali, slišali pa so se tudi pozivi, naj stroka sama predlaga konkretne rešitve.