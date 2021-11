V Mestnem muzeju Ljubljana vabijo na Koronarazstavo

Ljubljana, 4. novembra - V Mestnem muzeju Ljubljana so se ob lanskem začetku epidemije želeli proaktivno odzvati na dane razmere in ostati povezani s širšo lokalno skupnostjo. Tako so marca 2020 objavili poziv, s katerim so posameznike prosili za utripe iz novega vsakdana. Na podlagi več kot 1500 enot je nastala Koronarazstava, ki jo v muzeju drevi postavljajo na ogled.