Ena od Epsteinovih žrtev toži britanskega princa Andrewa

New York, 10. avgusta - Odvetniki Virginie Giuffre so v ponedeljek na zveznem sodišču na Manhattnu v New Yorku vložili civilno tožbo proti britanskemu princu Andrewu zaradi spolnih napadov in zlorab, ko je bila stara 17 let. Giuffrejeva je bila ena od žrtev milijarderja Jeffreyja Epsteina, ki je po aretaciji avgusta 2019 storil samomor.