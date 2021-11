Pogajanja o jedrskem dogovoru z Iranom na Dunaju bodo nadaljevali 29. novembra

Bruselj/Teheran, 3. novembra - Pogovore med Teheranom in svetovnimi silami o iranskem jedrskem programu bodo na Dunaju nadaljevali 29. novembra, sta danes potrdila tako EU kot iranska vlada. Pogovori, ki so jih obnovili aprila, so zastali poleti po predsedniških volitvah in menjavi vlade v Iranu.