New York dobil svojega drugega temnopoltega župana

New York, 3. novembra - Newyorčani so v torek po pričakovanju za novega župana izvolili demokrata, nekdanjega policista in predsednika občine Brooklyn Erica Adamsa, druge volitve drugje po ZDA pa se niso izšle v skladu z načrti demokratov. V Virginiji se je guvernerski položaj obetal republikancu, tekma za guvernerja New Jerseyja pa je bila presenetljivo tesna.