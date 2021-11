Borrell in Jourova: Neodvisni novinarji prispevajo k temeljem demokracije in odprte družbe

Bruselj, 1. novembra - Neodvisni novinarji ščitijo pravico do svobode izražanja in zagotavljajo dostop do informacij vsem državljanom ter prispevajo k temeljem demokracije in odprte družbe, sta danes v skupni izjavi menila visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borell in podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova.