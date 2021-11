Kraljica Elizabeta II. znova za volanom

London, 1. novembra - Britanska kraljica Elizabeta II. je očitno že okrevala potem, ko je morala nedavno noč preživeti v bolnišnici, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Glede na fotografije, ki sta jih objavila britanska časnika The Sun in Daily Mirror, se je kraljica znova usedla za volan svojega Jaguarja in zapeljala po terenu palače Windsor, kjer prebiva.