Britanska kraljica po nasvetu zdravnikov na dvotedenski počitek

London, 29. oktobra - Zdravstveno stanje britanske kraljice Elizabete II. še naprej vzbuja nemir na Otoku. Danes so namreč iz Buckinghamske palače sporočili, da so zdravniki 95-letni kraljici svetovali dva tedna miru in počitka, brez potovanj in uradnih dolžnosti. Kraljica bo ta nasvet, ki je sicer zgolj preventiven, upoštevala, poročajo tuje tiskovne agencije.