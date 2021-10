Biden, Macron, Johnson in Merklova zelo zaskrbljeni zaradi Irana

Rim, 30. oktobra - Voditelji ZDA, Francije, Velike Britanije in Nemčije so danes v Rimu izrazili veliko zaskrbljenost zaradi jedrskih aktivnosti Irana. Na srečanju ob robu vrha skupine G20 so izrazili prepričanje, da bi bilo mogoče hitro obnoviti jedrski sporazum, a bi moral Iran "spremeniti svoje usmeritve", poroča francoska tiskovna agencija AFP.