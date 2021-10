Kraja Mače in Sveče na avstrijskem Koroškem dobila dvojezične napise

Bistrica v Rožu, 28. oktobra - Kraja Mače in Sveče v občini Bistrica v Rožu na avstrijskem Koroškem sta v sredo dobila dvojezična krajevna napisa, danes poroča slovenski spored avstrijske radiotelevizije ORF. V eni od krovnih organizacij Slovencev na avstrijskem Koroškem, Narodnem svetu koroških Slovencev (NSKS), so pozdravili postavitev tabel.

Občinski svet Bistrice v Rožu je ustrezen sklep sprejel junija letos, vasi Mače in Sveče pa sta nato v sredo napisa v slovenščini in nemščini tudi dobili. Po navedbah NSKS je sklep podprlo 16 od 19 občinskih svetnikov.

V NSKS so pozdravili postavitev dvojezičnih krajevnih oznak v Mačah in Svečah. "Sedaj vem zagotovo: v Svečah sem doma in tukaj sem dobrodošel!" je ob tem dejal predsednik NSKS Valentin Inzko, ki prihaja iz Sveč.

Dvojezične krajevne napise so na osnovi memoranduma iz leta 2011 na južnem Koroškem dobile vse vasi, v katerih je delež slovensko govorečega prebivalstva najmanj 17,5-odstoten. Posamezne občine pa se lahko odločijo, da dvojezične napise postavijo tudi v krajih, ki niso omenjeni v dokumentih. To so med drugim storili v občini Žitara vas, kjer so Sele dobile tudi slovensko oznako.

Na avstrijskem Koroškem po novem stoji 171 dvojezičnih krajevnih napisov, od tega 164 na podlagi memoranduma iz leta 2011.