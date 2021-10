Dravske elektrarne sončno elektrarno v Zlatoličju gradijo s HTZ Velenje

Maribor, 28. oktobra - Dravske elektrarne Maribor (DEM) so za projektiranje, gradnjo in zagon petega segmenta sončne elektrarne Zlatoličje izbrale družbo HTZ Velenje. Ta je del skupine Premogovnik Velenje, ki tako kot mariborska družba sodi pod okrilje Holdinga Slovenske elektrarne. Izvajalce zaradi 30-stopinjskega nagiba terena in bližine kanala čaka zahtevna naloga.