V Trebnjem razstava Mednarodno stičišče umetnikov samorastnikov

Trebnje, 28. oktobra - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi odprli razstavo Mednarodno stičišče umetnikov samorastnikov, s katero bodo obeležili 50-letnico delovanja. Gre za najbolj barvito, slikovito in množično predstavitev tujih avtorjev naivne in samorastniške umetnosti v samostojni Sloveniji, so poudarili na današnji novinarski konferenci.