V Trebnjem razstava Matija Skurjeni, sanje in nadrealistične slike

Trebnje, 13. maja - V Galeriji likovnih samorastnikov v Trebnjem bodo drevi ob 18. uri spletno odprli razstavo Matija Skurjeni, sanje in nadrealistične slike. Gre za dela enega najvplivnejših hrvaških naivnih slikarjev, ki je živel med letoma 1898 in 1990. Razstava, ki so jo pripravili s sodelovanjem Muzeja Matija Skurjeni iz Zaprešića, bo na ogled do 26. septembra.