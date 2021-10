V Žerjavu nasprotujejo načrtom Taba za širitev zmogljivosti

Črna na Koroškem, 27. oktobra - V Žerjavu v občini Črna nasprotujejo načrtom družbe Tab, ki želi v tamkajšnjem obratu povečati zmogljivost naprav za taljenje svinca in proizvodnjo svinčevega oksida. Medtem v Tabu zagotavljajo, da je pri njih skrb za zdravje ljudi in za okolje na prvem mestu in da ni pričakovati, da bi načrtovana sprememba povzročila poslabšanje stanja okolja.