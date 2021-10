Lockheed Martin zaradi težav v oskrbovalnih verigah z manjšimi četrtletnimi prihodki

New York, 26. oktobra - Ameriški oborožitveni velikan Lockheed Martin je v tretjem četrtletju letošnjega leta krepko presegel pričakovanja analitikov Wall Streeta glede dobička, vendar pa so se mu delnice pocenile zaradi nižjih prihodkov in nižjih obetov za prihodke letos ter prihodnje leto zaradi motenj v oskrbi s surovinami.