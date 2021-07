Lockheed Martin povečal četrtletne prihodke in dobiček

New York, 26. julija - Ameriško letalsko in obrambno podjetje Lockheed Martin je v drugem četrtletju letošnjega leta v primerjavi z enakim obdobjem lani povečalo dobiček in prihodke, vendar pa glede dobička ni izpolnilo napovedi analitikov Wall Streeta. Njegove delnice so se zato zjutraj po lokalnem času pocenile za 3,16 odstotka na 368,94 dolarja.