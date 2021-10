Premogovnik Velenje sodeluje v devetih evropskih raziskovalnih projektih

Velenje, 31. oktobra - Premogovnik Velenje skupaj s partnerji iz Poljske, Češke, Romunije, Nemčije, Francije, Grčije in Španije tudi letos sodeluje pri mednarodnih projektih evropskega raziskovalnega sklada za premog in jeklo. Tokrat sodelujejo v devetih projektih. Vrednost vseh prijavljenih projektov je 19,7 milijona evrov, so sporočili iz Premogovnika Velenje.