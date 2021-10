Velenjska občina nezadovoljna s strategijo izstopa iz premoga

Velenje, 22. oktobra - Velenjska občina je nezadovoljna z nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij, ki je v vladni obravnavi. V strategijo namreč niso vključene zaveze o zagotoviti 5000 novih primerljivih in stabilnih delovnih mest, kar je bilo dogovorjeno ob septembrskem vladnem obisku regije, so sporočili z Občine Velenje.