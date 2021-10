V tednu dobrodelnosti zbrali skoraj 30.000 evrov

Ljubljana, 25. oktobra - V tednu dobrodelnosti, ki ga je prejšnji teden pripravil Rdeči križ Slovenije v sodelovanju s Televizijo Slovenija, so zbrali 29.273 evrov. Vsa zbrana sredstva bodo namenjena zmanjševanju socialne izključenosti upokojencev in otrok. Vse številke za darovanje pa ostajajo odprte tudi v tem tednu, so v sporočili z Rdečega križa Slovenije.