V ponedeljek se začenja teden dobrodelnosti rdečega križa

Ljubljana, 17. oktobra - V ponedeljek se začenja teden dobrodelnosti, ki ga Rdeči križ Slovenije pripravlja v sodelovanju s Televizijo Slovenija. Nekatere oddaje bodo do nedelje ozaveščale o pomenu dobrodelnosti, zbirali pa bodo prostovoljne prispevke za družine in posameznike v stiski, so v sporočilu za javnost zapisali na Radioteleviziji Slovenija (RTVS).