Robotka Frida za podporo pri bolnišnični oskrbi

Maribor, 27. oktobra - Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru v sodelovanju s tamkajšnjo filozofsko fakulteto in Univerzitetnim kliničnim centrom (UKC) Maribor razvijajo robota za podporo pri oskrbi bolnikov v bolnišnici. Poimenovali so ga Frida, kmalu pa naj bi se ji pridružil še Smiljan.