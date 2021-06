Inštitut za mikrobiologijo bogatejši za avtomatsko napravo za pipetiranje

Ljubljana, 17. junija - Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo ljubljanske medicinske fakultete je bogatejši za avtomatsko napravo za pipetiranje. Kot so povedali, gre za donacijo ZDA Sloveniji in veliko pridobitev za inštitut, kjer so se naprave zelo razveselili, saj gre za velik korak k bolj učinkoviti in standardizirani diagnostiki novega koronavirusa.