Slovenija ob dnevu ZN potrdila zavezo h krepitvi učinkovitega in na pravilih temelječega multilaterizma

Ljubljana, 24. oktobra - Slovenija se je ob dnevu Združenih narodov zavzela za krepitev učinkovitega in na pravilih temelječega multilaterizma z osrednjo vlogo ZN, ki temelji na neločljivi povezanosti in medsebojnem dopolnjevanju miru in varnosti ter razvoja in človekovih pravic ob spoštovanju mednarodnega prava ter ciljev in načel Ustanovne listine ZN, so sporočili z MZZ.