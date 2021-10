Pahor na slovesnosti pred dnevom ZN o pomenu te organizacije za multilateralizem

Slovenj Gradec, 22. oktobra - Organizacija Združeni narodi je še vedno in morda vedno bolj odločilnega in osrednjega pomena za sodobno multilateralno ureditev sveta, je na slovesnosti ob prihajajočem dnevu ZN v Slovenj Gradcu dejal predsednik republike Borut Pahor. Dodal je, da je Slovenija močno zavezana multilateralizmu in vlogi ZN v pravni in politični arhitekturi sveta.