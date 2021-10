Voditelji EU v razpravi o cenah energije za ukrepe v podporo najranljivejšim

Bruselj, 22. oktobra - Voditelji držav EU so v četrtkovi razpravi glede rastočih cen energije članice pozvali, naj izkoristijo predlagane ukrepe za kratkoročno pomoč najbolj ranljivim državljanom in podporo evropskim podjetjem. Pozvali so tudi k ukrepom za povečanje odpornosti energetskega sistema unije in zagotovitvi varne oskrbe z energijo.