Vrh EU poziva k budnosti glede širitve morebitnih novih različic koronavirusa

Bruselj, 21. oktobra - Voditelji članic EU so danes v Bruslju opozorili na potrebo po tem, da članice ostanejo budne glede pojava in širjenja morebitnih novih različic novega koronavirusa. Pozvali so tudi h krepitvi prizadevanj za premostitev zadržkov glede cepljenja in nadaljnje povečanje stopnje precepljenosti, tudi s spoprijemanjem z dezinformacijami.