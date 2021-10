Preventiva pred luskavico sta vzdrževanje zdrave telesne teže in redna fizična aktivnost

Ljubljana, 21. oktobra - Vzdrževanje zdrave telesne teže in redna telesna aktivnost sta pomembna dejavnika preprečevanja in lajšanja luskavice oz. psoriaze, so na današnji novinarski konferenci pred svetovnim dnevom psoriaze, ki ga obeležujemo 29. oktobra, poudarili dermatovenerologi in predstavnik Društva psoriatikov Slovenije, ki združuje bolnike z luskavico.