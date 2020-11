Biološka zdravila za luskavico po mnenju stroke varna in učinkovita

Ljubljana, 19. novembra - Biološka zdravila za zdravljenje luskavice so varna in učinkovita ter imajo manj stranskih učinkov od nebioloških zdravil, so na današnji novinarski konferenci o mitih in resnicah o zdravljenju luskavice z biološkimi zdravili poudarili dermatovenerologi in predstavnika Društva psoriatikov Slovenije, ki združuje bolnike z luskavico.