IBM v tretjem četrtletju nekoliko razočaral s prihodki

New York, 21. oktobra - Ameriški proizvajalec računalnikov in svetovalno podjetje IBM je v tretjem četrtletju letos razočaral analitike Wall Streeta s prihodki v višini 17,62 milijarde dolarjev, ker so se napovedi gibale okrog 17,77 milijarde dolarjev. S prilagojenim dobičkom 2,52 dolarja na delnico pa je pričakovanja presegel za dva centa.