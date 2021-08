IBM pred 40 leti predstavil IBM PC 5150 in konkretno spremenil računalniško industrijo

New York, 11. avgusta - V četrtek bo minilo 40 let, odkar je ameriški tehnološki velikan IBM predstavil svoj prvi osebni osebni računalnik IBM PC 5150 in tako začel novo obdobje v zgodovini računalništva. Noben drug računalnik namreč ni imel toliko vpliva na računalniško industrijo kot prvi IBM PC, poroča nemška tiskovna agencija dpa.