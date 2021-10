Na spletnem dogodku o rekordnem pomanjkanju delovne sile in rešitvah

Ljubljana, 20. oktobra - Slovenija beleži rekordno pomanjkanje delovne sile, prihodnje leto pa naj bi bilo v primanjkljaju kar 108 poklicev. Treba bi bilo zagotoviti ustrezne pogoje dela in ustreznejši plačni sistem, spremembe so potrebne tudi v izobraževanju, je bilo mogoče slišati na današnjem spletnem dogodku Pomanjkanje kadrov in deficitarni poklici.