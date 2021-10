Delodajalci: Na trgu dela največje strukturno neskladje po letu 2008

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 2. oktobra - V času, ko trg dela cveti in imamo manj kot 70.000 uradno brezposelnih, delodajalci beležijo največje strukturno neskladje med registriranimi brezposelnimi in potrebami podjetij po letu 2008, ko je izbruhnila svetovna finančna in gospodarska kriza. Delavcev doma ni, urejanje dokumentacije za tuje delavce poteka predolgo, opozarja gospodarstvo.