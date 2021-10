Med poslanci deljena mnenja glede predlaganih dopolnil k noveli zakona o lekarniški dejavnosti

Ljubljana, 19. oktobra - Poslanske skupine imajo deljena mnenja glede predlaganih dopolnil k predlogu novele zakona o lekarniški dejavnosti. V delu opozicije in tudi SMC stojijo za določbo, ki je bila potrjena na matičnem odboru DZ in dovoljuje vertikalno povezovanje v lekarniški dejavnosti, če gre za dva javna zavoda. V SDS in NSi pa želijo to določbo črtati iz zakona.