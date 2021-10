DZ o predlogu novele zakona o lekarniški dejavnosti

Ljubljana, 19. oktobra - Pred DZ je danes obravnava predloga novele zakona o lekarniški dejavnosti, ki ga je v zakonodajni postopek vložila poslanska skupina SMC in ki so ga na matičnem odboru pomembno predrugačili. DZ bo med drugim obravnaval še predlog sprememb zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2021 in 2022.